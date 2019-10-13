Merkel’den Türkiye’ye çağrı: Harekatı derhal durdurun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile Suriye’de oluşturulacak ‘güvenli bölge’ hakkında, “Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız” dedi.