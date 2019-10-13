Merkel’den Türkiye’ye çağrı: Harekatı derhal durdurun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye ‘Barış Pınarı Harekatı’nı ‘derhal durdurma çağrısı’ yaptı.
AFP’nin haberine göre, Merkel harekat nedeniyle bölgedeki nüfusun büyük kısmının evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını ve bölgedeki ‘istikrarsızlığın‘ IŞİD isyanlarına yol açacağını söyledi.
Almanya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, “Başbakan, askeri operasyona derhal son verilmesi gerektiğini savundu” dedi.