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Yaramazlara biraz batar!

Merkel’den Türkiye’ye çağrı: Harekatı derhal durdurun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye ‘Barış Pınarı Harekatı’‘derhal durdurma çağrısı’ yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AFP’nin haberine göre, Merkel harekat nedeniyle bölgedeki nüfusun büyük kısmının evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını ve bölgedeki ‘istikrarsızlığın‘ IŞİD isyanlarına yol açacağını söyledi.

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Almanya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, “Başbakan, askeri operasyona derhal son verilmesi gerektiğini savundu” dedi.

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