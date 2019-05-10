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Yaramazlara biraz batar!

Merkel’den Türkiye’ye karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarını savunacakları söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Merkel, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Birliği toplantısında sunum yaptığını ve Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı aktardığını belirtti.

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Merkel şöyle konuştu: “Kıbrıs cumhurbaşkanı bugün Türkiye’nin faaliyetlerini anlattı ve bunları onaylamadıklarını belirtti. Bizden, Türkiye ile bir temas varsa, Kıbrıs’ın çıkarlarını savunmamızı rica etti. Biz de bunu yapacağız.”

AB’ye ortak tavır çağrısı

Güney Kıbrıslı yetkililer, Türk sondaj gemisi Fatih’in, adanın güneybatısında demir attığını, ayrıca Fatih gemisine bazı destek gemileriyle Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir fırkateynin de eşlik ettiğini kaydediyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Anastasiadis Türkiye’nin girişimlerini 1974 Kıbrıs Harekatı’na benzeterek, Ankara’nın faaliyetlerinin işgal ile eş değer olduğunu savunmuştu. Anastasiadis Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları yapan Türkiye’ye karşı AB ülkelerinin ortak tavır içinde olmaları gerektiğini ifade etmişti.

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2011 yılında belirlenmişti

Harita: DW Türkçe

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2011 yılında belirlediği münhasır ekonomik bölgede doğalgaz arama hamlesinden hemen sonra KKTC de Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğalgaz arama yetkisi vermişti.

TPAO’ya yetki verilen bölgelerden bazıları, Rum yönetiminin arama yaptırdığı bloklarla çakışıyor.

Son olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti adına adanın güneybatısında doğalgaz arayan şirketler şu ana kadarki en büyük rezervin keşfedildiğini duyurmuştu.

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