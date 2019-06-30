Merkel’den titreme nöbeti açıklaması: İyiyim, geçeceğine inanıyorum

Son iki haftada iki kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘iyi olduğunu’ ve titremelerin ‘geçici olduğunu düşündüğünü’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Merkel, birkaç gün önce Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde, önceki hafta da Ukrayna devlet başkanını karşılama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

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Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq — Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019

Alman basınında başbakanın sağlık durumunun ‘siyasi bir mesele’ olduğu fikri öne çıkmış, ülkede de çeşitli spekülasyonlar üretilmeye başlanmıştı.

Vücudunun verdiği tepkinin ‘ortaya çıktığı gibi yok olacağına inandığını’ söyleyen Almanya başbakanı, bu durumun arkasında ne olduğu ve doktora gidip gitmediği konusundaki soruya yanıtında ise ‘haberleştirilecek derece önemli bir ayrıntı olmadığını’ söyledi.