Merkel’den tam destek: Türkiye’ye karşı önlem almak gerekli ve kaçınılmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tam destek verdi.

Sözcüsü, Merkel’in söz konusu açıklamaların arkasından durduğunu ve Türkiye’ye karşı önlem almanın ‘gerekli ve kaçınılmaz hale geldiğini’ vurguladığını aktardı.

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Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir Alman vatandaşının da bulunması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştı.

Gabriel, Türkiye’ye karşı yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Alman bakan yeni politikaya ilişkin şu ipuçlarını vermişti: “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin kaynaklarından biri de Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in tutuklu bulunması.