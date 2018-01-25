Merkel’den talimat, Erdoğan’dan teşekkür: Adil Öksüz bulunsun

Almanya’da yayın yapan Süddeutsche Zeitung gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün bulunması için 14 Kasım’da tüm emniyet müdürlükleri ve istihbarat birimlerine talimat verildiğini yazdı.

Darbe girişiminde üs olarak kullanıldığı iddia edilen Akıncı Hava Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve yurtdışına kaçan Öksüz’ün, Almanya’da olduğuna dair bilgiler çıkmıştı.

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Çıkan haberler üzerine Türkiye, Berlin büyükelçiliği aracılığıyla bir nota vererek, Almanya’dan Öksüz’ün bu ülkede bulunduğuna ilişkin ihbarların araştırılmasını talep etmişti.

Karar’dan Büşra Sarıkaya’nın haberine göre gazete, verilen talimat üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bizzat Almanya Başbakanı Angela Merkel’e teşekkür ettiğini aktardı.

Süddeutsche Zeitung’un haberinde, Almanya’nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Öksüz’ün bulunması adına adım attığı yorumu yapılırken, bulunduğu takdirde iadesinin de zor olduğu yorumu da yapıldı.

Almanya medyasında bir ilk

Öksüz’ün bulunsa bile Almanya’da yargılanacağını yazan gazete, Almanya’nın ayrıca aranan PKK’lıları yakalama, Öcalan posterleriyle gösteri yapan örgüt yanlılarının gözaltına alınması yönünde söz verdiğini de belirtti.

Gazete, Almanya’nın, Türkiye’nin en çok eleştirildiği tutuklu gazeteciler konusunda da önemli bir adım attığını ileri sürerek, “Türkiye, gazeteciler için tehlikeli ülke listesinden çıkarıldı” dedi. Gazetenin 15 Temmuz darbe girişimi için “Kanlı darbe girişiminde 258 kişi hayatını kaybetti” şeklinde Almanya medyasında daha önce kullanılmayan ifadelere yer vermesi de dikkat çekti.