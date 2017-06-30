Merkel’den ret oyu: Eşcinsel evlilik düzenlemesi Alman meclisinden geçti

Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenebilmesine olanak sağlayan yasal düzenleme mecliste onaylandı. Başbakan Angela Merkel oylamada ret oyu kullandığını açıkladı.

Merkel, eşcinsel evliliğiyle ilgili tartışmaların ‘vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğunu’ ve partisinin bu konuda grup kararı alması için zorlama yapmayacağını söylemiş ve kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik’le (CSU) ‘kararın vicdana bırakılması’ kararı alınmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Alman meclisinde bu sabah yapılan oylamada eşcinsellere evlilik hakkı onaylandı. Oylamada 393 milletvekili tasarıyı onaylarken, 226 milletvekili karşı oy kullandı. Dört milletvekiliyse çekimser kaldı.

Meclis Başkanı Norbert Lammert, böylece eşcinsel evlilikleri mümkün kılan önergenin kabul edildiğini açıkladı.

Merkel ‘Hayır’ dedi

Oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarıya ‘Hayır’ dediğini belirten Başbakan Merkel, “Benim için evlilik anayasada kadın ile erkek arasındadır. Bu nedenle de tasarıyı onaylamadım” dedi.

Merkel, tasarının meclisten geçmesinin huzur ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlayacağını umut ettiğini söyledi.

Hıristiyan Demokratlar da destekledi

Önergeye Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin yanısıra çok sayıda Hristiyan Birlik Partili milletvekili de onay verdi.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Partili milletvekillerinin sayısı 320’yken, oylamada önergeye 393 kabul oyu çıktı. Bu durumda Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden en az 73 milletvekilinin de eşcinsel evliliğe destek çıktığı belirtiliyor.

Almanya’daki eşcinsel çiftler şimdiye kadar birlikteliklerini kayıt altına aldırabiliyor ama resmen evlenemiyordu. Eşcinseller arasındaki hayat ortaklığı ve kadın-erkek evlilikleri arasındaki en önemli farksa eşcinsel çiftlerin evlat edinme haklarının olmamasıydı.

Anayasa değişebilir

Hristiyan Birlik partileri ortak meclis grubunun hukuk uzmanı Hans-Peter Uhl, ‘herkese evlilik hakkı’nın anayasaya aykırı olduğunu ve bu nedenle anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Hristiyan Birlik partilerinin, ‘evlilikte eşitlik’ tasarısıyla ilgili olarak anayasa mahkemesine başvurması bekleniyor.