Merkel’den rest: Türkiye’yle gümrük birliğini uzatmaya çabalamayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle gümrük birliğini uzatmaya çabalamayacaklarını söyledi.

Merkel, “Bu noktada Türkiye ile AB arasındaki mevcut gümrük birliği anlaşmasını sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğiz” dedi.

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BBC’nin aktardığına göre YouTube’daki röportajında konuşan Alman başbakan, Türkiye’nin ‘gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici olduğunu’ söyledi.

Merkel, bu nedenle iki ülke ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini belirterek “İlişkilerimizin zor sularda yüzdüğünü bu yüzden bazı konularda geri adım atmamız gerektiğini açıkça ifade ettik” diye konuştu.

Merkel, ‘Almanların uyarılarını gören Türkiye’nin ekonomik ilişkileri düzeltmek için ilk sinyalleri verdiğini’ de kaydetti.

Bakanı da söylemişti

Daha önce de Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gümrük birliğine ilişkin şunları söylemişti: “Mevcut şartlarda gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum.”

Türkiye, Avrupa Birliği’yle imzaladığı anlaşma 31 Aralık 1995’te yürürlüğe girmişti.

Merkel’in açıklaması, Türkiye-Almanya ilişkilerinin kopma noktasında olduğu bir dönemde geldi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, darbe girişiminin ardından gerilmişti. Türkiye, ‘FETÖ’ şüphelilerinin iadesi talebine ret yanıtı aldığı Almanya’nın parlamento üyelerine İncirlik Üssü’nü kapatmıştı.

Almanya’nın referandum öncesi AKP’li bakanlara propaganda izni vermemesi, yasağın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Nazi uygulaması’ olarak nitelenmesi ve nihayet Alman vatandaşı hak savunucusu ve gazetecilerin ‘terörist’ ve ‘casus’ suçlamalarıyla tutuklanması gerilimi doruğa çıkarmıştı.

Son olarak Almanya Türkiye’ye karşı birtakım ‘yaptırımlar’ uygulamaya başlamıştı.