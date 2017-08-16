Merkel’den rest: Türkiye’yle gümrük birliğinde genişleme olmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle gümrük birliğini uzatmaya çabalamayacaklarını söyledi.

BBC’nin aktardığına göre YouTube’daki röportajında konuşan Alman başbakan, Türkiye’nin ‘gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici olduğunu’ söyledi.

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Merkel, bu nedenle iki ülke ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini belirterek “İlişkilerimizin zor sularda yüzdüğünü bu yüzden bazı konularda geri adım atmamız gerektiğini açıkça ifade ettik” diye konuştu.

Merkel, ‘Almanların uyarılarını gören Türkiye’nin ekonomik ilişkileri düzeltmek için ilk sinyalleri verdiğini’ de kaydetti.

Alman başbakan şöyle devam etti: “Şu anda katılım müzakerelerinde yeni fasılların açılmadığı bir durumdayız, mali yardımlar da minimum düzeye indirildi…. Gümrük birliğinde bir genişleme gerçekleştirmeyeceğiz. Türkiye’yle ilişkilerde herhangi bir derinleşme söz konusu değil.”

Ticaret hacminin genişlemesine engel

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle imzaladığı anlaşma 31 Aralık 1995’te yürürlüğe girmişti.

Türkiye, AB’yle arasındaki gümrük birliği anlaşmasının gıda/tarım, hizmetler, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak çerçeveye genişletilmesini istiyor.

Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katı olan 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

Gümrük birliği güncelleme sürecinin başlayabilmesi için üye ülkelerden oluşan Avrupa Birliği Konseyi’nin komisyona yetki vermesi gerekiyor.

Bakanı da söylemişti

Daha önce de Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gümrük birliğine ilişkin şunları söylemişti: “Mevcut şartlarda gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum.”

Merkel’in açıklaması, Türkiye-Almanya ilişkilerinin kopma noktasında olduğu bir dönemde geldi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, darbe girişiminin ardından gerilmişti. Türkiye, ‘FETÖ’ şüphelilerinin iadesi talebine ret yanıtı aldığı Almanya’nın parlamento üyelerine İncirlik Üssü’nü kapatmıştı.

Almanya’nın referandum öncesi AKP’li bakanlara propaganda izni vermemesi, yasağın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Nazi uygulaması’ olarak nitelenmesi ve nihayet Alman vatandaşı hak savunucusu ve gazetecilerin ‘terörist’ ve ‘casus’ suçlamalarıyla tutuklanması gerilimi doruğa çıkarmıştı.

Son olarak Almanya Türkiye’ye karşı birtakım ‘yaptırımlar’ uygulamaya başlamıştı.