Merkel’den Hollanda’ya tam destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hollanda için yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘kesinlikle kabul edilemez’ diye nitelerken, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’ye ‘tam destek’ sözü verdi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Fransa gibi bazı ülkelerin yanısıra Avrupa Konseyi itidal çağrısında bulunmuştu.

Ancak gerilimin tırmandırılmamasını isteyen Avrupa Birliği’nin (AB) Hollanda’ya herhangi bir eleştiri getirmemesinin ardından Alman hükümeti, Türkiye’yle anlaşmazlıkta Hollanda’ya arka çıktı.

Merkel: Kabul edilemez

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hollanda bakanlarını ‘Nazi kalıntısı’ olarak nitelemesini reddeden ve Nazi benzetmelerinin ‘kesinlikle yanıltıcı’ olduğunu vurgulayan Merkel, “Bu ret, aynı zamanda Hollanda da dahil tüm müttefiklerimiz için de geçerli. Bu tür kıyaslamalar bütünüyle yanlış ve acı çekmenin önemini azaltıyor. Özellikle Naziler yüzünden bu kadar açı çekmiş olan Hollanda için bu durum kabul edilemez. Bu yüzden Hollanda bu konuda benim tam desteğime ve dayanışmama güvenebilir” diye konuştu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, “Hollanda’nın almış olduğu önlemleri federal hükümet olarak ne değerlendirebilir ne de eleştirebiliriz” diyerek Hollanda hükümetini desteklediklerini açıklamıştı.