Merkel’den eşcinsel evliliğe yeşil ışık: Vekiller ‘hür iradeleri’yle karar verecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eşcinsel evliliğinin yasallaşması konusunda mecliste grup kararı almayacaklarını, milletvekillerinin kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Merkel’in partisi daha önce eşcinsel evliliğe kesin olarak “Hayır” diyordu.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da eylül ayında yapılacak seçimler öncesi başlayan eşcinsel evlilik tartışmalarında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel tutumunu değiştirdi.

Berlin’de katıldığı ‘Brigitte’ adlı derginin toplantısında, “Konuyla ilgili tartışmaların vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğunu” belirten Merkel, bu konuda grup kararı alınması için zorlama yapmayacağını söyledi.

‘Eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı değerlere bağlılık duyabileceklerini’ belirten başbakan, konunun saygı temelinde ve dindar insanları incitmeyecek şekilde tartışılmasından yana olduğunu vurguladı.

CDU Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu toplantılarında eşcinsel evlilik konusunun seçim kampanyasındaki rolü uzun uzadıya tartışılmış ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile ‘kararın vicdana bırakılması’ kararı alınmıştı.

Buna göre, mecliste tam eşitlik oylaması yapıldığı takdirde milletvekilleri hür iradeleriyle oy kullanabilecekler. Eşcinsel evlilik yasasının mecliste onaylanacağına kesin gözle bakılıyor.

Koalisyonun önünü açtı

Grup halinde karar alma mecburiyetinin kaldırılması, Hristiyan Birlik partilerinin genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat, Hür Demokrat ya da Yeşiller partileriyle koalisyon hükümeti kurmasının önündeki engeli de kaldırmış oluyor.

Eşcinsel evliliklere tam eşitlik talep eden üç parti, eşcinsel evliliğine karşı olan partilerle koalisyon kurmama kararı almıştı.

Merkel’in kararının ardında olası bir koalisyonun önünü açmak olduğu da söyleniyor.

Son seçim kampanyasında eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine ‘çocuğun esenliği’ açısından karşı çıkan başbakan, Berlin’deki toplantıda, Gençlik Dairesi’nin sekiz çocuk emanet ettiği lezbiyen bir çiftle görüştükten sonra devletin ‘çocuğun esenliği’ gerekçesiyle evlat edinmeye karşı çıkamayacağını anladığını söyledi.

Almanya’da eşcinsel hakları

2001 yılında Almanya’da hükümeti oluşturan koalisyon partileri Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), eşcinsel çiftlere hayat arkadaşlığının tescil ettirilmesiyle konunun kanuni bir çerçeveye sokulmasına imkan tanıdı.

Bu yasal değişiklikle eşcinseller, nikahsız heteroseksüel çiftlerde olduğu gibi ortak soyisim imkanından, ölüm ve ayrılık hallerinde geçimi düzenleyen haklardan faydalanmaya başlayabildiler ve başka bir ülkedeki partnerlerinin Almanya’da yaşama izni alabilmesine ya da eşlerine hastanede refakat etmelerine izin verildi.

Federal Anayasa Mahkemesi son yıllarda hüküm verdiği birçok davada, eşcinsel çiftler için miras ve mülkiyet vergisindeki eşitsizliklerin giderilmesi ya da tescilli hayat arkadaşı iki kamu görevlisinin aile birleşiminden faydalandığı her türlü eşit haktan yararlanması yönünde haklar talep etmişti.

Tescilli hayat arkadaşlığı ve evlilik arasındaki en büyük farksa evlat edinme konusunda.

Eşcinsel çiftler, Almanya’da birlikte evlat edinme hakkına henüz sahip değiller. 2005 yılından itibaren partnerlerden biri diğerinin biyolojik çocuğunu yalnızca ‘üvey evlat’ olarak evlat edinebiliyor.

2014 yılında yapılan bir değişiklikle de daha önce partnerinin biyolojik çocuğunu evlat edinmiş kişi ve partnerinin, belli bir süre birlikte olmaları halinde ortak evlat edinmesine izin verildi.

Eşcinsel evliliğin yasal olduğu Avrupa ülkeleri şunlar: Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, İzlanda, Slovenya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç), İrlanda Cumhuriyeti, (evlat edinme konusunda bazı kısıtlamalarla birlikte) İtalya ve Finlandiya.