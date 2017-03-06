Merkel’den Erdoğan’a ‘Nazi benzetmesi’ yanıtı: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.

Erdoğan, şu sözleri sarf etmişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Merkel ise Erdoğan’a şöyle yanıt verdi: “Bu tür benzetmelerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar.”

Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in durumu konusunda iki ülkenin arasında anlaşmazlık yaşandığını belirten Merkel, “Türkiye ile Almanya arasında basın özgürlüğü ile kitlesel tutuklamalar konusunda ciddi fikir ayrılıklarımız var” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.