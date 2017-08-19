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Merkel’den Almanya’daki seçime ‘el atan’ Erdoğan’a: Müsamaha göstermeyiz

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenen Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan cuma namazı çıkışında, “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin” diye konuşmuştu.

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Almanya’daki Türklerin sandıkta ‘Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan’ siyasi partilere gerekli desteği vermesi gerektiğini kaydeden cumhurbaşkanı şöyle devam etmişti“Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var.”

‘Müsamaha göstermiyoruz’

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Merkel, seçimlere Türkiye’den hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Herford’da parti mitingi sırasında konuşan Merkel, “Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz” dedi.

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