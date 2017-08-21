Merkel, yazar Akhanlı’ya gözaltı nedeniyle Türkiye’ye çattı: Interpol böyle kullanılmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da gözaltına alınmasından ötürü Türkiye’yi Interpol’ü kötüye kullanmakla suçladı.

Tatil için Granada’da bulunan Akhanlı’nın gözaltı gerekçesi olarak ‘Türkiye tarafından aranıyor olması’ gösterilmişti. Madrid’de mahkemeye çıkarılan yazar koşullu olarak salıverilmişti.

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Mahkeme, eğer Türkiye Akhanlı’nın ülkeye iadesini isterse, bu talebini meşru gerekçelerle sunmak için 40 günlük müddeti olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte Akhanlı hapse girmeyecek ancak İspanya’yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.

Kimlik kontrolünde yakalanan 60 yaşındaki Akhanlı için Interpol de kırmızı bülten çıkarmıştı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre RTL’de konuşan Merkel, Interpol’ün ‘bu tür şeyler’ için kullanılamayacağını söyledi.

Akhanlı’nın serbest bırakılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Merkel, İspanyol hükümetiyle bağlantıya geçtiklerini de aktardı.

Neyle suçlanıyor?

Akhanlı, 1989’da bir kişinin hayatını kaybettiği döviz bürosu soygununa katıldığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alman yazar, politikacı ve sanatçıların destek verdiği Akhanlı, 2011’de beraat etmiş ancak karar 2013’te Yargıtay’dan dönünce ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ talebiyle yeniden dava açılmıştı.