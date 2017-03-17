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Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri Almanya ve Hollanda’ya ağır suçlamalar yöneltmeyi sürdürürken Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’yle karşılıklı provokasyonlara girmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Erdoğan ve bazı bakanlar Almanya ve Hollanda için ‘Nazi’ ve ‘faşsit’ gibi ifadeler kullanmış, ayrıca ‘teröre destek vermek’le suçlamıştı. Son olarak Çavuşoğlu dozu artırıp, Hollanda’nın yaptığının ‘Nazi döneminde bile yapılmadığını’ öne sürmüştü.

‘Hakaretlerin sonlanması lazım’

Saarbruecker Zeitung’a konuşan Merkel,  söze Erdoğan’ın bu hafta, kendisinin PKK’yı desteklediği yolundaki suçlamasının ‘absürt’ olduğunu söyleyerek başladı.

Ardından Erdoğan’ın Hollanda’ya yönelik açıklamalarına değinen Merkel, “Bu provokasyon yarışında yer almaya niyetim yok. Hakaretlerin sonlanması lazım” dedi.

Merkel, Almanya’da referandum mitingi düzenlemek isteyen Türk siyasetçilerin, kimin hangi nedenle katılacağını açıklamaları ve Alman yasalarına uymaları gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Ayrıca her talebi inceliyoruz ve kimseye açık çek vermiyoruz.”

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