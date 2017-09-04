Merkel ve Schulz’un ‘düello’sunda Türkiye: Kapıyı kimin kapatacağını göreceğiz 

Almanya’da genel seçimlere üç hafta kala Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti lideri ve başbakan adayı Martin Schulz, ilk ve son televizyon düellosunda karşı karşıya geldi.



Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre dört televizyon kanalında canlı yayınlanan programda Türkiye ile Almanya arasında tırmaman gerilim ve Avrupa Birliği üyelik müzakereleri de gündeme geldi.

‘Ekonomik baskı artırılabilir’

“Türkiye’de 12 Alman vatandaşı siyasi nedenlerle tutuklanması karşısında Ankara’nın tavrı ‘Buna karışamazsınız’ oluyor. Başbakan olarak çaresiz misiniz?” sorusu üzerine “Tabii ki çaresiz değilim” diyen Merkel, Türkiye’ye yönelik ekonomik baskının artırılabileceğini ifade etti.

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‘Başbakan olursam müzakereleri sona erdiririm’

AB’ye Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin sonlandırılması tavsiyesinde bulunacağını belirten Schulz ise “Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm” dedi.

‘Kırmızı çizgi aşıldı’

Türkiye’nin AB üyeliğini uzun süre desteklemesine karşın artık başka bir seçeneğin kalmadığını savunan Sosyal Demokrat Parti lideri “Ancak artık kırmızı çizgi aşıldı” diye konuştu.

‘AB’nin gündemine getireceğim’

Müzakerelerin sona erdirilmesini AB’nin gündemine getirmek istediğini ifade eden Merkel de Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacaklarını görüşeceğini söyledi.

‘Kapıyı kapatanın kim olacağını göreceğiz’

Buna karşın Türkiye’yle diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu dile getiren Alman başbakan “Kapıyı kapatan biz mi olacağız, yoksa Türkiye mi olacak, bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.