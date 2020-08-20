Merkel ve Macron’dan Doğu Akdeniz’de istikrar mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de ‘gerginliğe değil istikrara ihtiyaç duyulduğunu’ söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ‘uluslararası hukuku koruma iradesine sahip olduklarını’ açıkladı.

Fotoğraf: MSB

AA’nın haberine göre Merkel ve Macron Fransa’nın güneyindeki Brégançon Kalesi’ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzeneledi.

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Görüşmede, Çin, ABD, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı, Avrupa Birliği’nin (AB) jeopolitik bir aktör olarak ortaya çıkması gerektiği konuşuldu.

‘Kritik durum’

“Avrupa tek sesle konuşursa güçlü olur” diyen Merkel, Akdeniz’in doğusundaki durumun çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Bizim orada gerginliğe değil istikrara ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var.”

Almanya ve Fransa’nın güçlerini birleştirmeleri halinde iyi bir sonuç çıkabileceğini belirten Merkel, böylece iş birliğinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

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Diyalog taraftarı olduklarını ifade eden Almanya başbakanı, “Bu tüm taraflar için geçerli” dedi.

‘Egemenlik korunmalı’

Macron ise AB’nin Doğu Akdeniz’de egemenliğinin korunması gerektiğini belirtti.

AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduklarını yineleyen Macron, Akdeniz bölgesinin istikrara kavuşması gerektiğini ve bu konuda Berlin ve Paris’in hemfikir olduğunu ifade etti.

Macron, “Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku koruma iradesine sahibiz” ifadesini kullandı.

Macron, bu hafta bölgedeki durumu gözlemlemek ve ‘uluslararası hukuku gözetme kararlılığını göstermek’ için Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklamıştı.

Fransa daha sonra bölgeye iki savaş uçağı ve bir fırkateyn gönderdiğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları ise ‘diyalog ve müzakere‘ çağrısında bulunmuştu.