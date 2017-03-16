Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’nin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türk bakanların referandum mitingelerinin iptal edilmesiyle başlayan krizde Almanya ve Hollanda için ‘Nazi benzetmesi’ yapmış, ‘faşist’ ifadesini kullanmıştı.

Merkel ve Hollande, ortak açıklamayla Erdoğan’ın ‘Nazi’ ya da ‘faşist’ diye nitelediği Fransa ve Almanya’nın yanısıra diğer Avrupa ülkelerinin de yanında olduklarını belirtti.

Hollande, Türkiyeli siyasetçilerin Avrupa’da düzenleyecekleri etkinliklere, Fransız ve Alman yasalarına uydukları takdirde izin verilebileceğini dile getirdi.