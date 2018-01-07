Merkel umutlu: Almanya’da eski ortaklar yeniden koalisyonu görüşüyor

Almanya’da geçen yılın eylül ayından bu yana yeni hükümet kurulamazken koalisyon görüşmelerinin de ikinci turuna geçildi.

Son yapılan seçimden mevcut başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) birinci çıkmıştı ancak Sosyal Demokrat Parti’yle (SPD) olan koalisyon dağılmıştı.

Reklam

Merkel o tarihten bu yana diğer partilerle de görüştü ancak bir sonuç elde edemedi. Merkel’in Martin Schulz liderliğindeki SPD’nin koalisyon görüşmeleri bugün başladı.

SPD yöneticileri geçenki seçim sonrası koalisyonu devam ettirmeyeceklerini söylemişti ancak Merkel ve sosyal demokratlar bir kez daha masada.

Merkel ile Schulz bugün SPD’nin genel merkezinde buluştu. İki parti yetkililerinin görüşmesinde maliye, ekonomi, ulaşım, enerji, tarım, iş piyasası ve istihdam, aile, göç, içişleri, Avrupa, dış ve savunma politikası da vardı.

Merkel umutlu

Merkel, görüşmeden önce ‘başaracaklarına inandığını’ söyledi. Alman şansölye, iki partinin hızlı ve yoğun biçinde çalışacağının da altını çizdi.

Schulz, görüşmelerin ucunun açık olduğunu ifade ederek “Ancak kırmızı çizgi çekmiyoruz. Aksine daha çok kırmızı (sosyal demokrat) bir politikanın Almanya’da uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Görüşmelerin 12 Ocak’ta tamamlanması bekleniyor. Eğer görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa ülke erken seçime gidecek.