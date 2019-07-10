Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son iki hafta içinde üçüncü kez canlı yayında titrerken görüntülendi, bir kere daha ‘iyi olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Almanya başbakanı, bir kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi başkenti Berlin’de karşıladığı sırada, bir kez de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’la ortak bir toplantıda titrerken görüntülenmiş, ‘iyi olduğunu ve bunun geçici olduğunu düşündüğünü’ ifade etmişti.

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#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD — Rekar Aziz (@Rekarricci) July 10, 2019

Alman basınında başbakanın sağlık durumunun ‘siyasi bir mesele’ olduğu fikri öne çıkmış, ülkede de çeşitli spekülasyonlar üretilmeye başlamıştı.