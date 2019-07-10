Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son iki hafta içinde üçüncü kez canlı yayında titrerken görüntülendi, bir kere daha ‘iyi olduğunu’ söyledi.
Almanya başbakanı, bir kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi başkenti Berlin’de karşıladığı sırada, bir kez de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’la ortak bir toplantıda titrerken görüntülenmiş, ‘iyi olduğunu ve bunun geçici olduğunu düşündüğünü’ ifade etmişti.
Alman basınında başbakanın sağlık durumunun ‘siyasi bir mesele’ olduğu fikri öne çıkmış, ülkede de çeşitli spekülasyonlar üretilmeye başlamıştı.