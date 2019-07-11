Merkel, titreme nöbetlerinden sonra karşılama töreninde ‘oturdu’

Geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşılarken, Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde, dün de Finlandiya Başbakanı Anti Rinne’yi karşılarken titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü törende ‘oturtuldu’.

Fotoğraf: Reuters

Elleri ciddi anlamda titrerken kameralara yansıyan ancak iki titreme nöbetinden sonra da iyi olduğunu söyleyen Merkel, bugün Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i ağırladı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de karşılama töreninin yapılacağı alana iki lider için birer sandalye konuldu. İkili, töreni oturarak izledi.

Merkel oturduğu yerden kameralara gülümserken o yönde bir açıklama yapılmasa da sandalye konulması yeni bir titreme nöbetine karşı ‘önlem’ olarak algılandı.