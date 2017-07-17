Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Merkel, taviz vermeyecek: Konya’daki üssü ziyaret için siyasi pazarlık yapmayız

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vekillerin Konya’daki NATO üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmekte ısrarcı olduklarını ve siyasi pazarlık yapmayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Deutsche Welle’de yer alan habere göre durumu ‘can sıkıcı’ diye niteleyen Merkel, Ankara ile siyasi pazarlık yapılıp yapılmayacağı sorusuna “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil” yanıtını verdi.

Reklam

Alman vekillerin üssü ziyareti için başka alanlarda taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını kaydeden Merkel, Ankara’dan bu tür talepler geldiğine dair bir bilgisi olmadığını, ancak bu tür taleplerin gelmesi durumunda kesin bir şekilde reddedileceğini söyledi.

Ziyaret izni için şart koşulmasını kabul etmeyeceklerini dile getiren Merkel, böyle bir haklarının bulunduğunu, hem Türkiye hem de NATO ile görüşerek karar vereceklerini belirtti.

 

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” demişti.

Buna karşın, Konya’daki üs için Alman milletvekillerine verilen ziyaret izni ‘ikili ilişkilerin şu anki durumu’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

İncirlik’in ardından Konya: Türkiye, Alman vekillerin ziyaret iznini iptal etti

Almanya’ya Konya’daki üssü ‘öneren’ hükümet: Türkiye karşıtı vekiller gelmesin

İncirlik halen yasak: Alman vekiller için Konya’daki üsse ziyaret izni çıktı

Alman bakan Konya’daki üssü hatırlattı: Çekilirsek İncirlik’le sınırlı kalmaz

Alman dışişleri bakanı: Umarız Türkiye İncirlik kararından vazgeçer

Almanya İncirlik’ten çekilmeye başladı

Almanya ‘bu hafta ya da gelecek hafta’ İncirlik’ten çekilecek

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...