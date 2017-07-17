Merkel, taviz vermeyecek: Konya’daki üssü ziyaret için siyasi pazarlık yapmayız

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, vekillerin Konya’daki NATO üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmekte ısrarcı olduklarını ve siyasi pazarlık yapmayacaklarını söyledi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre durumu ‘can sıkıcı’ diye niteleyen Merkel, Ankara ile siyasi pazarlık yapılıp yapılmayacağı sorusuna “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil” yanıtını verdi.

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Alman vekillerin üssü ziyareti için başka alanlarda taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını kaydeden Merkel, Ankara’dan bu tür talepler geldiğine dair bir bilgisi olmadığını, ancak bu tür taleplerin gelmesi durumunda kesin bir şekilde reddedileceğini söyledi.

Ziyaret izni için şart koşulmasını kabul etmeyeceklerini dile getiren Merkel, böyle bir haklarının bulunduğunu, hem Türkiye hem de NATO ile görüşerek karar vereceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” demişti.

Buna karşın, Konya’daki üs için Alman milletvekillerine verilen ziyaret izni ‘ikili ilişkilerin şu anki durumu’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.