‘Merkel’den seçim sonrası Erdoğan’a davet’ iddiası: Alman medyasının haberi yok

Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Angela Merkel’in, “Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’ya bekliyoruz” diyerek 24 Haziran sonrasında davette bulunduğunu öne sürdü.

AHaber, NTV, Habertürk, T24’ün de aralarında bulunduğu pek çok site ve televizyon kanalı haberi ‘son dakika’ olarak geçti.

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AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, Solingen faciasının 25’inci yılını anma törenleri için Almanya’ya gitti. Burada gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Merkel’in, Erdoğan’ı seçimlerden sonra Almanya’ya davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini söyledi.

Erdoğan’a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin başkenti Düsseldorf’ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında yapıldığı belirtildi.

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Merkel’in davetiyle ilgili Almanya medyasında herhangi bir haber yer almazken, Diken’in ulaştığı resmi medya kuruluşları ve Merkel’in konuşmasını izleyen muhabirler de konuşma sırasında davete ilişkin bir şey duymadıklarını söylediler.

Öte yandan Çavuşoğlu, Solingen’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Maas görüşme öncesi Solingen Faciası anıtına çiçek bıraktı.