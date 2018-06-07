Merkel net: Sığınmacı anlaşması dışında Türkiye’yle başka bir mutabakat yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile sığınmacılara ilişkin gizli bir anlaşma yapıp yapmadığı yönündeki soruya cevap verdi. Merkel, “Türkiye ile sığınmacı mutabakatının dışında anlaşma yok” dedi.

Merkel, Alman meclisindeki yeni uygulamaya göre çarşamba günü ilk kez koalisyon ve muhalefet partilerinin güncel konulara dair sorularına yanıt verdi. Merkel’e yöneltilen sorular arasında Türkiye de gündeme geldi.

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Türkiye’den her yıl 150 bin ile 200 bin arasında sığınmacının Avrupa’ya götürülerek yerleştirilmesi yönünde yazılı olmayan bir anlaşma yapıp yapmadığı sorusuna, Merkel, “Sığınmacı mutabakatının dışında anlaşma yok” yanıtı verdi.

Merkel sözlerine şöyle devam etti: “Ege Denizi üzerinden kaçak yollardan Avrupa’ya gelmek isteyen her Suriyeli mültecinin Türkiye’ye geri gönderilmesi karşılığında Türkiye’den belirli bir kontenjan dahilinde ve yasal yollardan gelecek Suriyelileri kabul etmeye hazırız. Bu konuda yapılan başka bir anlaşma yok.”