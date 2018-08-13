Merkel müreffeh bir Türkiye görmek istiyor: Bunu Erdoğan’la da görüşeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ekonomik olarak müreffeh bir Türkiye görmek istediğini belirtti.

Merkel Merkez Bankası’nın bağımsızlığının güvence altına alınması gerektiğini vurgularken, ekonomik olarak istikrarsız bir Türkiye’nin kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Merkel “Bu konuları yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatımız olacak. Avrupa Birliği’nin çevresinde ekonomik istikrarın olması yararımızadır ve herkesin buna katkı yapması gerekir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya devlet ziyareti yapması planlanıyor.

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Daha önce de Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza. Gelişmeleri izliyoruz. TL’nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok” demişti.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

Haftanın ilk işlem gününde 7.23 liraya kadar yükselen dolar/TL kuru Cumhurbaşkanlığı’nın mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından bir miktar gerilemişti.