Merkel: Libya’da kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de düzenlenen zirvenin ardından Libya’da kapsamlı bir plan konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Libya’da, Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün düzenlenen Libya zirvesinde, aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda ülkenin lideri, çatışmalara son vermek için bir araya gelmişti.

Zirvenin ardından Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM’nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

‘Kapsamlı planda anlaştık’

Merkel, liderlerin çatışma yerine politik bir sürecin gerekli olduğunu söylediğini aktararak, “Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık” dedi.

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Alman başbakan, “Silah ambargosunun güçlendirilmesinde görüş birliği var” derken, Libya’daki tüm sorunları çözmeyeceğini bildiklerini kaydetti.

Merkel, ateşkesin sürdürülmesini sağlayacaklarını, geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umduklarını belirterek ‘5+5’ kişilik bir askeri komitenin kurulacağından bahsetti.

‘Silahlı çözüm olamaz’

Guterres ise Libya’daki sorunun askeri bir çözümünün olamayacağını belirterek “Tarafların silah ambargosuna uymasını bekliyoruz” dedi. BM genel sekreteri, ‘5+5’ kişilik komiteyi İsviçre’nin Cenevre kentinde toplayabilecek bir durumda olduklarını dile getirdi.

Gutteres, “Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu” dedi.

Mass, dört çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.