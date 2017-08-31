Merkel kararlı: Gümrük Birliği’nin güncellenmesine karşı veto AB’ye iletildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e Gümrük Birliği’nin güncellenmesine karşı Almanya’nın vetosunu iletti.

Türkiye ile Almanya arasındaki kriz, referandum, Türk bakanlara miting izni verilmemesi, İncirlik Üssü’nün kapatılması ve darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’ şüphelilerinin iade taleplerinin reddedilmesi gibi konularla gitgide büyüdü.

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Ayrıca gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu ile hak savucusu Peter Steudtner dahil 11 Alman vatandaşının Türkiye’de tutuklu bulunması da krizin sona ermemesinde büyük etken. Hürriyet’ten Celal Özcan’ın haberine göre, Merkel’in Juncker’le kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede, Almanya’nın vetosuyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Mesajı vermişti

Merkel, iki gün önce Berlin’de düzenlediği basın toplantısında Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için Türkiye’yle görüşmelerin mevcut koşullarda mümkün olmadığını dile getirmişti.

Merkel, “Bunu AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le çarşamba günü Berlin’e yapacağı ziyarette de görüşeceğim. Türkiye’de hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmeler yanlış yönde ilerliyor” demişti.

Alman başbakan, görüşmeler için birlik üyelerinin AB Komisyonu’na oybirliğiyle yetki vermesi gerektiğini ifade ederek “Biz Alman hükümeti olarak önümüzdeki aylarda bu tür bir yetki verebileceğimizi düşünmüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, Merkel’in anlaşmaya yeşil ışık yakmayacağını açıklamasından sonra “Sanki biz de can atıyoruz” demişti. Ancak daha sonra anlaşmanın genişletilmesini başarabileceklerini ifade etmişti.

Türkiye, anlaşmanın genişletilmesini istiyor. Böylece ticaret hacminin iki katına çıkabileceği öngörülüyor.