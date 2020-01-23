Merkel, İstanbul’da: Erdoğan ile görüşeceği konular kabarık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul’a geldi. Merkel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bölgesel konular, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının ve Almanya temsilcilerinin durumu, yargı ve hukuk sorunlarını da konuşmasının beklendiği kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

Merkel’i taşıyan uçak saat 23:00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Merkel’in bulunduğu konvoy ise saat 23:15 sıralarında Devlet Konukevi’nden çıkış yaptı.

Reklam

Merkel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yapacağı bildiriliyor.

Merkel, Erdoğan ile bölgesel krizler, tutuklu Alman vatandaşlarının durumu ve yargı sorunlarını da konuşacak

DW Türkçe, Merkel ile Erdoğan’ın, Libya, Suriye gibi askeri ihtilaflara çözüm arayışları ile Doğu Akdeniz’deki sondaj krizini masaya yatıracağını bildirdi.

Merkel’in ayrıca, Erdoğan’a, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yönünde somut adımların atılması beklentisini bir kez daha iletmeye hazırlandığı da belirtildi.

Reklam

DW Türkçe’ye konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Andreas Nick, “Alman vatandaşları ve Almanya’yı temsil edenlerin durumu, Merkel’ın Türkiye ziyaretinin gündeminde yer alacaktır” dedi.

Merkel’in, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hukukçularla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Merkel ayrıca araştırma ve kültürel alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle kurulan Türk- Alman Üniversitesi (TAU) kampüsünün açılış törenine katılacak.