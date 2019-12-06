Merkel ilk kez Auschwitz toplama kampında

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nazi Almanyası’nın 2’nci Dünya Savaşı’nda çoğunluğu Yahudi yüz binlerce kişiyi yolladığı, 1.1 milyon insana mezar olan, Polonya’daki Auschwitz toplama kampını ziyaret etti.

Fotoğraf: Reuters

Kamptakilerin SSCB tarafından kurtuluşunun 75’inci yılı nedeniyle 27 Ocak 2020’de düzenlenmek üzere bir dizi etkinlik planlandı.

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Merkel ise ölenleri anmak ve yaşananları gelecek kuşaklara aktarabilmek için kampın yönetimini üstlenen Auschwitz Birkenau Vakfı’nın 10’uncu yıldönümüne davet edildi. Ancak, ilk kez kampı ziyaret eden Merkel’in 27 Ocak 2020’den önce gitmesi Almanya’da Neo-Nazi hareketinin yükselişiyle ilişkilendirildi.

Kampın girişindeki ‘Arbeit macht frei’ (Çalışmak özgür kılar) yazısının altından geçen ve saygı duruşunda bulunan Merkel’e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve kampa yollanıp hayatta kalan bir Yahudi eşlik etti.

Merkel, Almanya’nın vakfa 60 milyon avro (383.4 milyon lira) bağışlayacağını açıkladı.

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Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası’nca yapılan Yahudi Soykırımı’nda (Holokost) 6 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya’nın eski başbakanları Helmut Schmidt 1977’de Helmut Kohl ise 1989 ve 1995’te kampı ziyaret etmişti.