Merkel hükümeti çöküşün eşiğinden döndü: Koalisyondaki mülteci krizi aşıldı

Almanya’da koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getiren mülteci politikaları krizi dün geceki toplantıyla aşıldı.

Almanya’da koalisyon hükümeti ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci politikası nedeniyle anlaşmazlık bulunuyordu. CSU lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya’ya girişine izin verilmemesini istiyordu. CDU lideri Başbakan Angela Merkel ise mülteci sorununa Avrupa düzeyinde ortak çözümü savunurken AB zirvesinde alınan kararların CSU’nun taleplerini karşılayacağı görüşünü dile getiriyordu. Seehofer konuya çözüm bulunmazsa istifa edeceğini pazartesi günü kamuoyuna açıklamıştı.

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CDU ve CSU’dan üst düzey yetkililer, Berlin’deki CDU Genel Merkezi’nde Merkel ve Seehofer başkanlığında bir araya geldi. Seehofer, görüşmeden sonra uzlaşmayı sağladıklarını ve görevde kalacağını açıkladı. Merkel de uzlaşmaya vardıklarını dile getirirken “Avrupa Birliği’ndeki ortaklık ruhu korunmuş oldu” dedi.

Üç maddelik uzlaşma protokolü şöyle:

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– Almanya-Avusturya sınırında yeni bir sınır politikası izlenecek. Amaç, başka ülkelerin sorumluluğunda olan mülteci adaylarının (başka ülkelerde kayıt altına alınmış) Almanya’ya girişlerini engellemek.

-Transit merkezleri oluşturulacak. Mülteci adayları bu merkezlerde tutulacak ve mülteci adaylarından sorumlu ülkelere iadeleri doğrudan bu merkezlerden yapılacak. Ancak iadelere tek taraflı karar verilmeyecek. İadeler ikili idari anlaşmalara dayandırılacak.

– Söz konusu idari anlaşmaların bulunmadığı durumlarda ise Avusturya ile mevcut olan anlaşma gereğince, mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.