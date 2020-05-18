Merkel: ‘Corona’yla mücadelede Fransa’yla 500 milyar avroluk fon önereceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgınında Avrupa ekonomisinin iyileşmesi için Fransa’yla ortaklaşa 500 milyar avroluk yeniden yapılanma fonu önereceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la düzenlediği video konferans sonrası ortak basın toplantısında, salgının AB tarihindeki en ağır krizi yarattığını belirtti.

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Avrupa Birliği (AB) bütçesinden ayrılacak fonun salgından en çok zarar gören bölgeler ile sektörlere yönlendirileceğini belirten Merkel, ”Amaç, Avrupa’nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır” diye konuştu.

Merkel, sözlerine şöyle devam etti: “27 ülke olduğumuzu biliyoruz. Ancak Almanya ve Fransa olarak bir ivme verirsek, Avrupa’da fikir bulmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Harekete geçmeliyiz, Avrupai tutum sergilemeliyiz. Bugün krize kısa cevap veriyoruz, uzun cevapların tartışılması gerekecek.”