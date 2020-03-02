Merkel: Erdoğan, bizimle konuşurken göçten söz etmiyor; sınırı mültecilere açıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin sığınmacıları kullanarak Avrupa’yı ‘tedirgin’ ederek destek bulmaya çalışmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Merkel, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Merkel, şöyle dedi: “Türkiye’nin İdlib dolayısıyla karşı karşıya geldiği büyük zorluğu anlıyorum. Ancak benim için kabul edilmez olan şudur ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti, bu konudaki hoşnutsuzluğunu, biz ve Avrupa Birliği ile diyaloglarında dile getirmedi. Bunun yerine mültecileri göndermeyi tercih etti. Bana göre bu, doğru bir yol değil.”

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DW Türkçe’nin haberine göre, Berlin’de Türkiye’nin sığınmacılara Avrupa yönünde sınır kapılarını açmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Ankara’yı sert biçimde eleştirdi. Türkiye’nin Avrupa’dan daha fazla destek beklemesini anladığını belirten Merkel, ‘bunu mültecilerin üzerinden yapmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu’ söyledi.

İdlib’deki çatışmalar nedeniyle kitlesel bir göç olabileceği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin şu anda büyük bir ödev ile karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden daha fazla destek beklemesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Merkel: Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştüm

Merkel, Suriyeli sığınmacılara ülkelerinde nasıl yardım edilebileceği, İdlib’de ateşkesin nasıl sağlanabileceği ve Türkiye’ye nasıl destek olunabileceği konusunda hem Erdoğan hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu ifade etti. Merkel, Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin’le Türkiye sınırında oluşturulması olası bir güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını belirtti.

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Sığınmacıların Türkiye’den sınıra gitmesiyle bir çıkmaza girildiğini belirten Merkel, konunun ancak Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ‘mülteci anlaşması’nın her iki tarafın da kabul edeceği ve hayata geçireceği şekilde yoluna konulmasıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Ülkeler arasında sığınmacıların durumunu kötüleştirmeyecek ve insan kaçakçıların işini zorlaştıracak anlaşmaların bulunduğuna da dikkat çeken Merkel, Türkiye’nin çok şey yaptığını, üç milyondan fazla Suriyeli’yi, yaklaşık yarım milyon kadar da Pakistanlı ve İranlı’yı kabul ettiğini hatırlattı.

Mart 2016 tarihli ‘mülteci anlaşması’, Türkiye üzerinden Yunanistan’a giden ‘düzensiz göçmenlerin’ geri gönderilmesini öngörüyor. AB bunun karşılığında da Türkiye’ye mülteciler konusunda mali yardım yapıyor.

Reuters’a göre Merkel, söz konusu mülteci anlaşmasına ilişkin görüşmelerine yeniden başlanması gerektiğini, Almanya’nın Türkiye ile ikili görüşmelere açık olduğunu da söyledi.

Erdoğan-Merkel telefon görüşmesi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu akşam telefonda görüştüğü açıklandı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etmiştir.”