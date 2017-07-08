Merkel duyurdu: Erdoğan’la İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında 26 Temmuz’dan bu yana giriş yapan 342 bin 133 kişi arasında oy kullananların sayısı…