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Merkel duyurdu: Erdoğan’la İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle İncirlik Üssü konusundaki fikir ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyaretine izin vermemiş, Almanya da İncirlik’ten çekilme kararı almıştı.

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İki ülke arasında darbe girişiminin ardından başlayan gerilim sürüyor. Almanya, 15 Temmuz sonrası ülkedeki ‘FETÖ’ şüphelilerini iade etmeyi reddediyor.

Hamburg’daki G-20 zirvesi kapsamında basın toplantısı yapan Merkel, “Türkiye G-20 zirvesine önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor” diye konuştu.

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