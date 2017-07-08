Merkel duyurdu: Erdoğan’la İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle İncirlik Üssü konusundaki fikir ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.
Türkiye, Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyaretine izin vermemiş, Almanya da İncirlik’ten çekilme kararı almıştı.
İki ülke arasında darbe girişiminin ardından başlayan gerilim sürüyor. Almanya, 15 Temmuz sonrası ülkedeki ‘FETÖ’ şüphelilerini iade etmeyi reddediyor.
Hamburg’daki G-20 zirvesi kapsamında basın toplantısı yapan Merkel, “Türkiye G-20 zirvesine önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor” diye konuştu.