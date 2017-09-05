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Merkel duyurdu: AB-Türkiye müzakerelerinin kaderi ekimde belli olacak

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, “AB, ekim ayında Türkiye’yle müzakereli sona erdirme ya da askıya almayı görüşecek. AB, Türkiye’yle gelecekte bağları koparak bölünmelerin önüne geçmeli” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Merkel, daha önce de müzakerelerin sona erdirilmesini AB’nin gündemine getirmek istediğini ve Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacaklarını görüşeceğini söylemişti.

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Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Türkiye’de halen birçok Alman vatandaşı tutuklu.

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