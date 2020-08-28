Merkel: Doğu Akdeniz’de AB ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü” dedi, konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da ‘derinlemesine ele aldığını’ belirtti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Almanya’nın başkenti Berlin’de yıllık yaz sonu basın toplantısını düzenleyen Merkel, Doğu Akdeniz’deki gerilimden Rusya ile ilişkilere, Belarus’taki protestolardan ABD başkanlık seçimlerine bir dizi konuda değerlendirmelerde bulundu.

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AB üye ülkelerinin Yunanistan’ın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevi olduğunu söyleyen Merkel, “Ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor” dedi.

Merkel, Macron ile Türkiye ilişkilerini ele aldıklarını belirterek, “Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım” diye konuştu.