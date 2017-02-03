Merkel CHP heyetiyle ‘özellikle’ görüşmek istemiş

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ‘özellikle’ görüşmek istemiş.

Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki CHP heyetiyle Almanya’nın Ankara büyükelçiliğinde yaklaşık 50 dakika görüşmüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın da yer aldığı görüşmede, anayasa değişikliği, OHAL süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

Habertürk’ten Ömer Topsakal’ın haberine göre Merkel, Kılıçdaroğlu’nun Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği söyleşide ziyaretin ‘iç politika malzemesi’ yapılmaması yönündeki demecini hatırlattı.

Merkel şöyle devam etti: “Sizinle özellikle görüşmek istedim. Demecinizi okudum. Darbe girişimi ve OHAL sonrası sürece ve anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmelerinizi önemsiyorum.”

‘KHK’larla devlet yeniden şekillendirildi’

Darbe girişiminin ve OHAL ilanının karşısında olduklarını aktaran CHP lideri, demokrasinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “KHK’larla devlet yeniden şekillendirildi. 140’ı aşkın gazeteci tutuklandı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı, bunu kabul edilemez buluyoruz.”

‘Başbakan, OHAL 1,5-2 ay sürecek demişti’

Merkel, CHP liderine OHAL’de düzenlenecek referanduma ilişkin görüşünü sordu.

Hayır’ çıkması konusunda ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle bitirdi: “‘Hayır’ çıkması konusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz, yeterli koşullar var. Kararlıyız, ‘Hayır’ çıkacak. Ancak OHAL koşullarında referandumun sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Başbakan OHAL ilan edilmeden önceki ilk görüşmemizde 1,5-2 ay süreyle OHAL ilan edileceğini söylemişti ama 3’üncü dönemdir uzatılıyor.”