Merkel bir kez daha ‘titreme nöbeti’ geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde ikinci defa ‘titreme nöbeti’ geçirdi. Merkel geçen hafta da Ukrayna devlet başkanını karşılama töreninde benzer bir titreme nöbeti geçirmiş, o anlar kameralara yansımıştı.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq Reklam

— Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019

Olay, Merkel’in Avrupa Parlamentosu’na seçilen Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Katarina Barley’in yerine getirilen parti arkadaşı Christine Lambrecht’in görev teslim töreni sırasında yaşandı.

Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yemin töreninde, Merkel’in ikinci defa aynı ‘titreme nöbeti’ yaşaması, Almanya şansölyesinin ciddi sağlık sorunu olup olmadığı tartışmalarını başlattı.

Dokuz gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in karşılandığı resmi tören sırasında şiddetli bir şekilde titreyen ve dudaklarını ısıran Merkel, bir kaç dakika sonra normal bir şekilde yürüyerek, karşılama etkinliğine devam etmişti.

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German Chancellor Angela Merkel says she's fine, after she was seen shaking as she greeted Ukraine's president on a boiling day in Berlin



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Merkel’in Japonya’da G20 Zirvesi’ne hareketinden önce yaşanan titreme nöbetiyle ilgili bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve Başbakan Merkel’in sağlık durumunun endişe verici olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yanında eski ve yeni bakanlarla birlikte duran Merkel, titremesi üzerine kendine teklif edilen bir bardak suyu reddetti.

Japonya’da G20 Zirvesi’ne hareketinden önce kısa bir süre için Federal Parlamento’ya giden Merkel’in durumunun oldukça iyi olduğu görüldü.

Merkel’in çok kısa süre içinde iki kez böyle bir nöbet yaşamasıyla ilgili haber kanalı Welt’e değerlendirme yapan eski başbakanlık çalışma planlamacısı Wolfgan Nowak, “Politikacıların nasıl bir gerilim temposunda çalıştığını bilen biri olarak, bu yaşanan son olayı ikinci defa da olsa büyütmeye gerek yoktur. Başbakan Merkel’in sağlık durumundan endişelenecek bir durum söz konusu değildir’’ dedi.