Merkel ‘beklemede’: Türkiye’nin AB üyeliğini referandum sonucu belirleyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin geleceğini 16 Nisan’da oylanacak anayasa referandumunun belirleyeceğini söyledi.

‘Passauer Neue Presse’ gazetesine konuşan Merkel, ‘referandum krizi’nin ertesinde Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin kesilip kesilmeyeceğine dair soruya “Türkiye’deki referandum oylamasını ve diğer (etkenleri) beklemeliyiz” diye yanıt verdi.

Merkel, Avrupa Konseyi’nin anayasa uzmanlarının oluşturduğu Venedik Komisyonu’nun Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliklerinin, ‘demokrasiyi tehlikeli biçimde geriletecek’ nitelikte olduğunu belirtmesini çok ciddiye aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Venedik Komisyonu’nun taraflı davrandığını, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa referandumunda ‘Hayır’ı teşvik ettiğini öne sürmüştü.

‘Britanya dışında AB’den çıkmak isteyecek yok’

Almanya başbakanı, bu hafta sonunda 60’ncı yılını kutlayacak AB’den, Britanya’dan sonra çıkmak isteyecek başka ülke olmayacağını söyledi: “Elbette her ülkenin geleceğin nasıl şekilleneceğine dair faklı fikirleri var ancak ileriye dönük yolumuz belli: Daha çok işbirliği.”