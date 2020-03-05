Meriç’e Yunanistan’ın ‘geri itmelerini engellemek’ için 1000 özel harekatçı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye tarafına geri iten Yunanistan’ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söyleyerek, 1000 özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç sınırına getireceklerini duyurdu.

Yunan askeri tarafından gözaltına alınan sığınmacılar. Fotoğraf: Reuters

Soylu, Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacıların yaşadığı hareketliliği görmek için Türkiye-Yunanistan sınırında helikopter ile havadan inceleme yaptı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasında 2016’da göçmenlere ilişkin yapılan mutabakatın sadece Yunan adalarını kapsadığını, kara sınırını ise kapsamadığını hatırlattı.

Reklam

TSK ile konuyu görüştüklerini söyleyen Soylu “Bin özel harekat polisini Meriç’in tüm sınır sistemine getiriyoruz. Tam donanımla geri itmeleri engellemek amacıyla” dedi.