Meriç Nehri’nden alınan numune temiz çıktı

Bulgaristan’ın Dimitrovgrad kentinde, Meriç Nehri’nden su içen büyükbaş hayvanların zehirlendiğinden süphelenilmesinin ardından Devlet Su İşleri’nin (DSİ) nehrin Türkiye’ye giriş yaptığı bölgeden aldığı numuneler temiz çıktı.

Bulgaristan’da, ineklerin ölümüne bir gübre fabrikasından nehre karışan atığın neden olduğu belirlendi.

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Fotoğraf: DHA

Bulgaristan’daki bir hayvan sahibinin, “Su içtikten 10 dakika sonra öldüler” şeklindeki açıklamasının ardından ülkede Meriç’ten istasyonlara su pompalaması durdurulmuştu.

Edirne’de DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri beş farklı noktadan numune almıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, muhtarlar, çiftçiler, su ürünleri kooperatifleri ve nehirde amatör balıkçılık yapanlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı. Hayvan ölümüne dair bilgiye ulaşmadı.

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DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü, Meriç Nehri’nin Türkiye’ye giriş yaptığı Kapıkule kesiminden aldığı su numunelerini kendi laboratuvarlarında analizini yaptı. Yapılan analizlerde Meriç’in suyunun temiz olduğu belirtildi. Analiz sonucu şöyle:

“Meriç Nehri’nin Bulgaristan tarafından Türkiye’ye girdiği nokta olan Kapıkule mevkisinden 28.07.2020 tarihinde su numunesi örneği alınmıştır. Su örneğinde pH, iletkenlik, tuzluluk, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluk oranı, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, nitrat, nitrit, amonyum, klor, flor, o-fosfat, sülfat, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, karbonat, bikarbonat ve siyanür parametrelerinin analizleri Bölge Müdürlüğümüz laboratuvarlarında yapılmış olup, yapılan ilk analizlerin değerlendirilmesi neticesinde çıkan sonuçlar Meriç Nehrinin ortalama değerleri mertebesindedir. 29.07.2020 ve 30.07.2020 tarihlerinde aynı noktadan su numuneleri alınarak, bölgemiz laboratuvarında analizleri yapılarak izlemeye devam edilecektir. Hayvan ölümlerinin meydana geldiği lokasyonun Edirne-Kapıkule noktasına uzaklığının yaklaşık 80 kilometre olması ayrıca Meriç Nehri’nin bu günlerdeki debisinin 70 m3/s mertebelerinde olması nedeniyle bahse konu atık su deşarjının Edirne’ye ulaşana kadar seyreleceği düşünülmektedir.”

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürüp Meriç’in çeşitli kesimlerinden numuneler aldı.