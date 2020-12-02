Merdiveni zorlukla çıkan yaşlı kurye viral oldu: Evinin çatısını tamir ettirmek için çalışıyormuş

ABD’de kameraya yansıyan görüntülerde birkaç basamağı zorlanarak çıkıp paket teslim eden yaşlı kurye adamın görüntüsü viral oldu. Çatısını tamir etmek için çalıştığını söyleyen adam için bağış toplandı.

İyilik hareketi, Utah eylatinde yaşayan Jen Cantell Weis isimli kadının kapısının önündeki kamera görüntülerini paylaşmasıyla başladı.

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Görüntülerde yaşlı bir adam elinde ağır paketlerle evin önündeki birkaç basamağı çıkarak paketleri kapının önüne koyuyor. Duvardan destek aldığı görülen adamın basamakları zorlanarak çıktığı anlaşılıyor.

Paketleri özenli şekilde kapının önüne koyan adam daha sonra tırabzanlara tutunarak merdivenden iniyor.

Görüntüleri sonradan izlediğinde durumu fark eden Weis, “Olay anında görseydim çıkıp yardım ederdim. Bu video beni çok üzdü” dedi.

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Facebook hesabından görüntüleri paylaşmasının ardından yaşlı adamın adının Larry olduğu ve çatısındaki deliği tamir ettirmek için çalıştığı ortaya çıktı.

Bu yılın başında inme geçirdiği için yürümekte zorlanan Larry ve eşinin yaşadığı evin çatısının tamiri için gereken para kısa sürede toplandı.

Bu sayede kuryelik yapmayı bırakan Larry yardımlar için minnettar olduğunu ve daha fazla paraya ihtiyacı olmadığını belirterek insanların yardım kuruluşlarına bağış yapmasını istedi.