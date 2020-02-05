İzmir’de merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yapan belediye ekipleri, tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada tutulan üç ton sağlıksız eti imha etti.

Fotoğraflar: DHA

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Seyhan Mahallesi’nde bulunan depo görünümündeki imalathaneye düzenlediği baskında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdiği tespit edildi.

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Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayda alındı. Ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.