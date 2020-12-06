Merdan Yanardağ: Ganimet ekonomisinde para tükendiği için yalanı sürdürmek zor oluyor

İktidar, giderek yıkıcı bir karakter kazanan Covid-19 salgınıyla mücadelede başarısız. Halka her alanda yalan söyleniyor. Hile, pusu, kumpas ve takiye ile kurulmaya çalışılan dinci rejim, yalan ve sahte başarı öyküleriyle sürdürülmeye çalışılıyor. Ancak, ganimet ekonomisinde para tükendiği için yalanı sürdürmek de zor oluyor. Rant dağıtım entürmanlarını elde tutmak, bir tür çıkar koalisyonu olan AKP iç örgütlenmesinde de artık eskisi kadar işe yaramıyor.
SON HABERLER
Profesör Saltık, Çin aşısını madde madde anlattı; aşı karşıtlarına çıkıştı
Prof. Dr. Ahmet Saltık, Çin’de geliştirilen ‘corona’ aşısıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
Rusya aşı programını başlattı: Sputnik V Moskova’daki 70 merkezde uygulanıyor
Rusya, ülkede geliştirilen ve bir grup sağlık çalışanına yapılan ‘Sputnik V’ adlı Covid-19 aşısının yaygın olarak kullanımına başlandı.
Soylu: 20 bin 101 uygulama noktası var; tedbirler 78 bin 873 kamerayla izleniyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 20 bin 101 uygulama noktasında denetim yapıldığını belirterek, “78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir” dedi.
Erdoğan: Tank-palet fabrikasının değeri 20 milyar değil 250 milyon dolar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasetin gündeminden düşmeyen Arifiye’deki tank-palet fabrikasının değerinin 20 milyar değil 250 milyon dolar olduğunu söyledi.
Arjantin’de ‘milyoner vergisi’: Salgının yaralarının sarılması için ek vergi kondu
Ekonomik durgunluk yaşayan Arjantin’de, Covid-19 salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi donanım ve destek paketlerinin masraflarına katkı sağlanması amacıyla ülkenin zenginlerinin ek vergi ödemelerini öngören yasal düzenleme kabul edildi.