Merdan Yanardağ: Dinci-faşizan blok harekete geçti

Ddinci-faşizan iktidar blok, rejimi değiştirme sürecini tamamlamak, geri dönüş eşiğini aşmak ve toplumsal muhalefeti baskı altına alarak etkisizleştirmek için harekete geçmiş görünüyor.

Son bir haftadır aka arkaya gelen iktidar hamlelerinin anlamı budur. İslamcı hareketin siyaset tarzı bakımından belirleyici olan takiyye yapma kapasitesi daralınca, iktidar, içeride ve dışarıda kimin ne diyeceğine bakmaksızın kendi ajandasını uygulamaya, açık-seçik adımlar atmaya başladı.

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Bu durum, iktidar bakımından büyük bir siyasal sıkışmışlık, zaman darlığı ve güçsüzlüğe işaret ettiği gibi; artık daha da sertleşeceğini, açık baskı yöntemlerini kullanmaktan kaçınmayacağını, adliye-polis aygıtlarını daha sakınmasız şekilde kullanacağını ve gerekirse sokakta şiddeti yaygınlaştıracağını göstermektedir. Çünkü, iktidar artık “görünmez akşamın ufkunda” dır. Dolayısıyla bu “son fasılın” nasıl geçileceği umurunda değildir. Bu nedenle, “can havliyle” yaptığı son bir atılımla nehri geçmeye ve kıyıya ulaşmaya çalışmaktadır. Artık diğer hiçbir şeyin anlamı da önemi de yoktur.

Merdan Yanardağ’ın yazısı