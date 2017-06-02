Meraya müze inşaatına ‘oraklı, kazmalı’ protesto: İstemiyoruz

Kütahya’da meralarına müze yapılmak istenmesine tepki gösteren kadınlar, Kütahya-Eskişehir yolunu araç trafiğine kapattı.

Kütahya İnköy Mahallesi’nde yaşayan çoğunluğu kadın yaklaşık 300 kişi, öğle saatlerinde traktörlerle ve yanlarında yaklaşık 2 bin kadar büyükbaş hayvanla birlikte Kütahya Otogarı’nın karşısında bulunan, arkeoloji müzesi inşaatının olduğu İnköy çayırına gelerek, temeli yeni atılan müze inşaatının durdurulmasını istedi.

Müze yapılacak yerin köye ait mera olduğunu, yıllardan beri burada hayvanlarını otlattıklarını söyleyen eylemciler, işçilerin kaldığı konteynerlere sopalarla vurarak “Müze istemiyoruz” diye bağırdı.

Daha sonra ellerinde sopa, tırmık, kazma, kürek, balta ve oraklarla Kütahya-Eskişehir karayolunu araç trafiğine kapatan eylemciler, vali ve belediye başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi.

Sekiz kilometrelik konvoy oluştu

Olayın olduğu yere çok sayıda polis sevk edilirken, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek kadınlardan yolu trafiğe açmalarını istedi.

Eylemciler ise vali gelmeden yolu trafiğe açmayacaklarını tekrarladı. Bu esnada, yolun kapanması sebebiyle karayolunda yaklaşık sekiz kilometrelik araç konvoyu oluştu.

Olay yerine gelen ve eylemcileri makamına davet eden vali, konuyu orada konuşup bir çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bunun üzerine eylem sonlandırıldı ve yol trafiğe açıldı.