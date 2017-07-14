‘Meral Kılıçdaroğlu’ polemiğinde söz Akşener’de: Ahlak anlayışının göstergesi

Eski MHP’li Meral Akşener, ‘Meral Kılıçdaroğlu’ ifadelerini ‘masum bir teşbih’ sözleriyle savunan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a yüklendi.

Akşener, Kahraman’ın bir toplantıda kendisinden ‘Meral Kılıçdaroğlu’ diye söz ettiğini iddia etmişti. Sözlerini kabul eden Kahraman, “Masum bir teşbih” diyerek kendisini savunmuştu.

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‘Demeç savaşları’nda söz sırası Akşener’de. Twitter hesabından yazılı açıklama yapan eski MHP’li siyasetçi, Türkiye’nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu kaydederek, devlet adamlarının, devletin itibarına uygun bir ciddiyet ve ağırlıkla konuşması, hareket etmesinin gelenek dahilinde olduğunu dile getirdi. Akşener, Kahraman’ın yazılı açıklamasını, ‘devlet adabı’ ve ‘devlet adamı’ kavramlarını tahrip ettiğine kanıt gösterdi.

Deneyimli siyasetçi, ‘teşbih’ sözüne tepki gösterdi: “İlgili açıklamada teşbih sanatının bir mazeret olarak kullanılması, teşbihin edep çerçevesinde yapılmasının ahlaki zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki böyle bir teşbihi şahsıma ulaşacak kadar uluorta beyan etmek zaten söz sahibinin ve bu sözü tevil etmeye çalışanların edep ve ahlak anlayışının göstergesinden başka bir şey değildir. Zira herkesin meşrebi kendinedir elbette fakat bizim meşrebimiz bu sözü ‘siyasi görüşlerin müşterekliğine’ işaret eden ‘masum’ bir teşbih olarak kabul etmeye müsait değildir. Bu nedenle öylesine bir ‘teşbih’in siyasi literatürde makul karşılanacağı zannını kabul etmek bir yana bilakis ‘ağza alınması’ dahi tarafımca düşünülemez.”

Peygambere atıf

Darbe girişiminin ardından kendisinin 15 Temmuz’la ilişkilendirilmeye çalışıldığını, ‘iftiralar’ın Kahraman’ın açıklamasıyla ‘resmi bildiri’ olarak dile getirildiğini aktaran Akşener, Muhammed peygambere atıf yaptı: “Bu durum, iftiraların kaynağı hususunda bizi ciddi biçimde aydınlatmıştır. Dolayısıyla asıl müflislerin kimler olduğu, kul hakkının insanı düşüreceği durumu izah eden Hz. Peygamber’in (S.A.V.) ‘müflis hadisi’ ölçü olarak alındığında daha iyi anlaşılacaktır. Ancak anlamak için elbette insaf, vicdan ve ahlak sahibi olmak gerekir. Bunun yanında ‘devletin yetkilileri’ olarak ‘delil olanların gereğini yapmaları’ çağrıma rağmen söz konusu iftiraları resmi bir açıklamada fütursuzca dile getirip algı operasyonu yapmaya tevessül etmenin anlamını, siyasi ahlakın bir göstergesi olarak yine halkımızın takdirine sunuyorum.”

Kahraman, Akşener’in 15 Temmuz öncesindeki toplantılarında ‘Yurtta sulh’ ifadesini slogan haline getirdiğini iddia ederek “Yakında başbakan olacağım” dediğini söylemişti.

Darbe girişimine kalkışan askerler kendilerine ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adını vermişti. 15 Temmuz’un ardından özellikle AKP kanadı Akşener’i bu askerlere atıf yaparak eleştirmişti.

‘Cahilliğimi kabul ediyorum’

Akşener, şöyle devam etti: “Benim adımın böylesi bir teşbihe konu olmasını bu minvalde bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bu teşbihlerin neden kadınlar bahis mevzu olduğu zaman yapıldığını ise kadına bakışın bir yansıması bağlamında halkımızın takdirine sunuyorum. Ancak sözün ve ilgili açıklamanın sahiplerinin ve destekleyenlerin meşrep genişliği ve ahlaki seviyeleri konusundaki ‘cahilliğimi’ kabul ediyorum.”