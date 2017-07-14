Meclis Başkanı İsmail Kahraman, bir toplantıda kendisinden ‘Meral Kılıçdaroğlu’ diye söz ettiği eski MHP’li Meral Akşener’den şikayetçi oldu.

AA’nın haberine göre Kahraman, kişilik haklarına saldırı ve hakaretle suçladığı Akşener’den 50 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

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‘Siyasi ortamdaki konumunu koruma çabası’

Dava dilekçesinde, Akşener’in meclis başkanı hakkındaki sözlerinin eleştiri olarak kabul edilemeyeceği, aşağılama ve küçük düşürme amacı taşıdığı savunuldu: “Bu dil, siyasi eleştiri sınırını da aşacak bir düzeydedir. Açıklanan ilkeler gözetilmeden, eleştiri görüntüsü verilerek kendi siyasi kimliğini ve müvekkilimin konumunu dayanak yapmak suretiyle, nasıl olsa bu sözlerin, bir siyasinin diğer bir siyasiye söylediği sözler olarak kabul edileceğinden hareketle, hakarete varan değerlendirmelerde bulunulması ne eleştiri olarak ne de düşünce açıklaması olarak nitelenir. Zaten davalı da bunun bilincindedir. Amacı, müvekkilime hakaret etmenin yanında, içinde bulunduğu siyasi ortamdaki konumunu korumak çabasıdır.”

Ne olmuştu?

Eski MHP’li Meral Akşener, Kahraman’ın kendisine ‘Meral Kılıçdaroğlu’ dediğini öne sürerek açık mektup yazmış, özetle “Bir kadının soyadının ancak evlilik vasıtası ile değişeceği açık bir gerçek olmasına rağmen, bu kadar alçak ve şerefsiz bir yakıştırmayı yapmışsınız. Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı? Siz kutsallarımızı ne zaman, nerede ve ne karşılığında bıraktınız?” diyerek tepki göstermişti.

Akşener’e yazılı açıklamayla yanıt veren Kahraman, söz konusu ifade için “Siyasi literatürde makul karşılanacak, siyasi görüşlerin müşterekliğini ifade eden bir teşbih” demişti.