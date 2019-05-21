Meral Akşener: O tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun’daki 19 Mayıs töreniyle ilgili “Katılmadığımız o tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen törene İYİ Parti de davet edilmiş ancak İYİ parti bu daveti reddetmişti. HDP ise törene davet edilmemişti.

Reklam

Akşener, “TC tabelalarını silenlerin törenlerine katılmadık” ifadesini kullandı.

Milletimizin iradesine darbe yapılmıştır

Milletin iradesinin ‘hacklendiğini’ ifade eden Akşener şunları söyledi: “Küçük hesaplarla, siyasi hesaplarla bir yerlere yamanmayacağız. Olacaksa böyle, bu şekilde olacak. Aziz milletim, iktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. 6 Mayıs’ta YSK üzerinden milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 28 Şubat’ın kopyasıdır. Sayın Erdoğan, kendisine yapılanları millete yapmıştır.”

19 Mayıs’ta Samsun’a giden ancak resmi kutlamalara katılmayan Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber halkın da katılımıyla iftar yapmıştı.

Reklam



