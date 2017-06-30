Meraklısına duyurulur: Megadeth yeni albüm hazırlığında

Dünyaca ünlü metal grubu Megadeth, yeni bir stüdyo albüm için çalışmalara bu yılın sonunda başlayacaklarını duyurdu.

Grup son olarak geçen yıl ‘Distopya’ albümünü yayınlamıştı. Hayranlarını daha fazla bekletmek istemeyen Megadeth yeni albüm için kolları sıvadı.

turkgitar.net’in haberine göre, grubun vokali Dave Mustaine şunları söyledi: “Stüdyoya geri dönmeyi planlıyoruz. Muhtemelen bu yılın sonunda stüdyoya gireceğiz ve yeni fikirler üzerinde çalışmaya başlayacağız. Kasım ya da aralık ayını düşünüyoruz. Aslına bakarsanız bunu daha dün konuştuk.”

Yeni albümde, geçen senekinde yer alan Lamb Of God’un davulcusu Chris Adler’in olmayacağı, Adler yerine gruba dahil edilen Dirk Verbeuren’in bateride olacağı belirtildi.