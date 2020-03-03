‘Meraklı’ karakulak fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü’nün kurduğu fotokapanlarla alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri, doğal ortamında görüntülendi.

Fotoğraflar: DHA

Görüntülerde, Toros dağlarının çeşitli kesimlerinde anavatanı Türkiye olan alageyikler ile yaban keçileri, karakulak, bir anne vaşak ile yavrusu yer alıyor.

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Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya ve orman yüksek mühendisi Hasan Uysal ve şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde hazırlanan ve Antalya’nın zengin yaban hayatının yer aldığı yaklaşık dört dakikalık görüntüler müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.