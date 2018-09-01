‘Merak’ bitti: İnce, Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğününe katıldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun bu akşam düzenlenen düğününe katıldı.

‘Kurultay gündemi’yle gerilen iki isimden son olarak Kılıçdaroğlu, seçimden sonra görevi bırakmayı düşündüğünü ancak Muharrem İnce’ye yaptıklarından sonra güvenemediğini söylemişti. İnce’nin yanıtı “Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim” olmuştu.

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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun oğulları Kerem ile kimyager Mine Alşan, düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün, Çankaya Belediyesi’ni ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki La Rossa Wedding’de verilen sade bir kokteyl ile gerçekleşti.

İlk olarak, Ankara’daki beş yıldızlı bazı otellerle görüşüldüğü ancak, beş yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kılıçdaroğlu’nun, sade bir nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteylle düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

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Davetiyede, çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışta bulunmaları istendi.

Davetli olan Muharrem İnce’nin katılıp katılmayacağı merak konusuydu. İnce, düğüne katıldı.

Güney Kore’de ‘Siyasette Kayırmacılık’ üzerine yaptığı doktorayı tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, nisan ayında Sivas’ta kısa dönem askerlik görevini tamamlayıp terhis olmuştu. Dokuz yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon’da sade bir törenle nişanlanmıştı.